Киево-Печерскую и Почаевскую лавры передадут Украинской православной церкви

После признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская, и Почаевская лавры.

Об этом заявил глава УПЦ-КП патриарх Филарет.

– Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Не имеет собственности. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра – чья это собственность? Собственность украинского государства.

И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая – будут переданы украинской церкви, – сказал он в интервью телеканалу Прямой.

Глава УПЦ-КП также отметил, что храмы, построенные за средства приходов, являются собственностью приходов, а не России.

– Поэтому Россия тут своей собственности церковной не имеет, – сказал патриарх.

Напомним, патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

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