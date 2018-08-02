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Луценко: Запущен план по дестабилизации юга Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование дела Екатерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк, “является лишь частью цепи антиукраинских провокаций на юге Украины”.

Об этом Луценко заявил журналистам, сообщает Укринформ.

Генпрокурор отметил, что контролирует расследование этого дела, и высказал надежду, что Гандзюк будет сотрудничать со следствием.

– Я лично переживаю и контролирую дело о повреждении здоровья госпожи Гандзюк в Херсоне. Единственное, что я хочу, это ее сотрудничества с правоохранительными органами и, думаю, что мы сможем всей силой правоохранительной системы найти ответ на этот вопрос.

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Тем более, что дело Гандзюк, как теперь уже очевидно, является лишь частью цепи антиукраинских провокаций на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе показали, что есть скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины, – сказал Луценко.

Как сообщалось, 31 июля Екатерину Гандзюк облили кислотой, когда она выходила из подъезда дома.

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