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Люблю Крым, но это не оправдывает воровство – Ахеджакова

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая в РФ пополнила так называемый черный список людей, которые не признают аннексию Крыма, призналась в большой любви к полуострову и считает его украинским.

Лія Ахеджакова

В интервью Собеседнику актриса рассказала, что на родине ее уже окрестили террористкой.

– Теперь я – “террористка” по отношению к Крыму. Правда, я “террорист” в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – “враги народа” и, главное, “террористы”. Но такая компания чудная – честь для меня, – сказала Ахеджакова.

По ее словам, Крым стал частю ее жизни еще в детстве, когда отдыхала в пионерских лагерях.

– Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это совершенно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине, – отметила актриса.

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Напомним, 6 июля в Москве Лия Ахеджакова приняла участие в акции в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото: Михаил Зильбер/Собеседник

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