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Массовое отравление шаурмой в Киеве: хозяину киосков грозит тюрьма

В Киеве зафиксировано множество случаев отравления шаурмой на станциях метро Лесная, Дарница, Оболонь и Почтовая площадь. Все точки продажи шаурмы, в которых отравились люди, относятся к одному субъекту хозяйствования.

Виновные в отравлении шаурмой десятков человек в Киеве будут отвечать в соответствии с Уголовным кодексом Украины, заявляет на пресс-конференции начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан.

– Вспышка зарегистрирована в четырех локациях: метро Лесная, Дарница, Оболонь и Почтовая площадь. Установлено, что это один субъект хозяйствования, который осуществлял продажу данного продукта… Эти факты будут передаваться в правоохранительные органы, – сказал Рубан

Говоря о диагнозе семи десятков пострадавших, Рубан отметил, что он еще устанавливается, но предварительно это – сальмонеллез.

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– Покупать продуты питания надо только в местах организованной торговли, где есть контроль со стороны ветеринарной службы, …со стороны оператора рынка. К сожалению, данные субъекты находились за пределами закона, работали без необходимых разрешений, – отметил Рубан.

Напомним, в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 70 человека.

ФотоAlex N/Dreamstime.com

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