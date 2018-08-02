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Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. грн уже в 2018 – Розенко

Вице-премьер Украины Павел Розенко убежден в повышении до конца года минимальной зарплаты в Украине до уровня 4200 грн.

Гривня

Об этом Павел Розенко сказал в эфире 5 канала.

– Я оптимист в этом вопросе. Я убежден, что для того, чтобы, в частности, говорить и о повышении пенсий украинцам, чтобы говорить о легализации заработных плат, оживить покупательную способность граждан, это наши амбиции и наше обязательство перед обществом – еще в этом году сделать 4200 грн (Минимальную заработную плату. – Ред.), – отметил Розенко.

– Когда, в какой форме, как быстро мы это будем делать – будем, безусловно, советоваться внутри правительства, но я еще раз говорю: есть обращение Президента Украины по 4200 грн, есть публичные обязательства, зафиксированные, в частности, в проекте государственного бюджета Украины .

Там также зафиксирована эта цифра. Я убежден, что в этом году мы сможем это сделать, – подчеркнул чиновник.

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Напомним, где в Украине самые высокие зарплаты.

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