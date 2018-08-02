На Донбассе ранены 5 военных, у врага – большие потери

За сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям сил операции Объединенных сил, тяжелое вооружение не применялось. Ранены 5 украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, противник вел прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по защитниках Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.
Сообщается также, что исчез один военный подразделения Объединенных сил, организованы его поиски.
По данным разведки, 5 оккупантов погибло, 4 – получили ранения.
Фото: Міноборони
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