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На Укрпочте ввели “счастливые часы”: как и когда получить скидку

В Укрпочте с 1 августа стартовала акция Счастливые часы.

С 1 августа в определенное время на Укрпочте клиенты смогут отправить посылки на 10% дешевле, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

– Клиенты компании могут отправить посылки на 10% дешевле с 19.00 до 21.00 в будни. Акция действует для услуг Укрпочта Экспресс и Укрпочта Smartbox в компьютеризированных почтовых отделениях, – сообщает ведомство.

Директор по развитию сети Укрпочты Валентина Дудко отметила, что таким образом клиенты сэкономят деньги и время при пересылке быстрых посылок, поскольку после 19.00 в рабочие дни очередей в большинстве случаев уже не будет.

Сама акция Счастливые часы будет длиться до 1 октября 2018 года.

К слову, Укрпочта запустила мобильное приложение и создала чат-бота.

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