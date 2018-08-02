На Укрпочте ввели “счастливые часы”: как и когда получить скидку

В Укрпочте с 1 августа стартовала акция Счастливые часы.
С 1 августа в определенное время на Укрпочте клиенты смогут отправить посылки на 10% дешевле, передает пресс-служба Мининфраструктуры.
– Клиенты компании могут отправить посылки на 10% дешевле с 19.00 до 21.00 в будни. Акция действует для услуг Укрпочта Экспресс и Укрпочта Smartbox в компьютеризированных почтовых отделениях, – сообщает ведомство.
Директор по развитию сети Укрпочты Валентина Дудко отметила, что таким образом клиенты сэкономят деньги и время при пересылке быстрых посылок, поскольку после 19.00 в рабочие дни очередей в большинстве случаев уже не будет.
Сама акция Счастливые часы будет длиться до 1 октября 2018 года.
К слову, Укрпочта запустила мобильное приложение и создала чат-бота.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+