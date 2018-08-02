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Повышение пенсий – кому и когда поднимут выплаты

Повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, состоится уже в этом году при условии наличия ресурса в Пенсионном фонде.

пенсии в украине

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, передает его пресс-служба.

– Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и из-за этого имеют небольшие пенсионные выплаты, – это следующий этап пенсионной реформы. В частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Есть обращение президента Украины к правительству по этому поводу, есть соответствующие инициативы правительства, – сказал он.

Он назвал абсолютно несправедливой ситуацию, когда люди с большим страховым стажем в октябре прошлого года получили минимальные, мизерные надбавки к пенсии.

– Я надеюсь, что Министерство социальной политики выполнит соответствующие поручения и внесет на рассмотрение правительства, а правительство внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в законодательство, которые урегулируют этот механизм, – отметил вице-премьер-министр.

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– В правительстве нет дискуссии – нужно повышать пенсии или нет. Все зависит от финансовой состоятельности украинской экономики, от наличия финансового ресурса Пенсионного фонда Украины. Это вопрос довольно масштабный, включающий и развитие экономики, и легализации заработной платы, легализации теневой занятости и динамику поступлений в Пенсионный фонд. Если все эти факторы сложатся и мы получим реальный ресурс, я надеюсь, что еще в этом году мы объявим и проведем эту инициативу, – подчеркнул Розенко.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин рассматривают вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.

Фото: real-vin.com.

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