Погода на выходные: где будет дождь, а куда ехать за загаром (КАРТА)

В выходные, 4-5 августа, на западе традиционно ожидаются дожди, а за загаром надо ехать на юг Украины.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 августа, дожди с грозами возможны на севере и северо-западе.
В западных областях будет холоднее всего – не более +27, на градус выше на севере и в центре страны.
На востоке +31, а в южных регионах – до +32.
В Киеве дождь, ночью 16-18, а днем 26-28 выше нуля.
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В воскресенье, 5 августа, зона осадков сместится с севера на восток. В западных областях также прогнозируют дожди и грозы.
Температура воздуха не изменится.
В столице сухо, облачно с прояснениями, температура также останется неизменной.
Ранее синоптики обещали погоду в августе, как в тропиках.