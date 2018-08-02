Погода на выходные: где будет дождь, а куда ехать за загаром (КАРТА)

В выходные, 4-5 августа, на западе традиционно ожидаются дожди, а за загаром надо ехать на юг Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 августа, дожди с грозами возможны на севере и северо-западе.

В западных областях будет холоднее всего – не более +27, на градус выше на севере и в центре страны.

На востоке +31, а в южных регионах – до +32.

В Киеве дождь, ночью 16-18, а днем ​​26-28 выше нуля.

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В воскресенье, 5 августа, зона осадков сместится с севера на восток. В западных областях также прогнозируют дожди и грозы.

Температура воздуха не изменится.

В столице сухо, облачно с прояснениями, температура также останется неизменной.

Ранее синоптики обещали погоду в августе, как в тропиках.