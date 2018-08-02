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Погода в Украине на сегодня, 2 августа (КАРТА)

Сегодня почти везде по Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Только в западных областях прогнозируют дожди и грозы, передает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, жарко будет на юге страны – до +32.

В центральных областях – от 28 до 30 выше нуля.

На остальной территории – восток, запад и север – в пределах +29.

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня 27-29 градусов тепла.

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Напомним, прогноз погоды на неделю в Украине.

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