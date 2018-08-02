Сенат США поддержал выделение Украине $250 млн

Сенат США поддержал решение Палаты представителей о выделении $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
– Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Министерству обороны США $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений, – говорится в сообщении.
Этот документр также включает сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности.
Кроме того, подтверждается приверженность Соединенных Штатов Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.
Закон вступит в силу после подписания президентом США Дональдом Трампом.
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Напомним, 26 июля Нижняя палата американского Конгресса приняла проект бюджета на оборонные нужды США, предусматривающий выделение $250 млн на помощь в сфере безопасности для Украины.
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