Труханов остров, баржи и гидроциклы – как Савченко планировала теракт в Киеве

Следствие установило возможные точки обстрела, откуда Надежда Савченко и Владимир Рубан планировали совершить теракт.

Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель Офицерского корпуса Владимир Рубан выбрали себе два места на Трухановом острове, откуда собирались обстрелять центр Киева из минометов.

Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин во время совместного брифинга руководства СБУ и ГПУ о завершении досудебного расследования по делу о подготовке теракта в Киеве.

– Достаточно одной баржи для того, чтобы установить все 4 миномета, два гидроцикла для того, чтобы потом уехать, например, в Гидропарк и там спрятаться среди населения, – рассказал Рувин.

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По подсчетам экспертов, теракт мог привести к 7,5 – 10 тысячам пострадавших.

Как сообщалось, следствие определило, какой радиус могли охватить взрывы в центре Киева.

Фото: УНИАН