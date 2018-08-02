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Цены на газ в Украине: в Кабмине пообещали субсидии

В случае повышения цены на газ для населения граждане Украины смогут рассчитывать на помощь в виде субсидий.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире 5-го канала.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредитных средств Украине, причем поднятие цены на газ для населения является одним из главных условий для выделения средств.

Как отметил Розенко, в правительстве принимают во внимание тот факт, что мировые тренды свидетельствуют о постоянном росте цены на газ, но нынешний уровень жизни украинцев не позволяет сегодня говорить о том, что стоимость этого энергоресурса может быть существенно повышена.

– Для нас очень важно на сегодняшний момент сохранить баланс между тем, как реагируют мировые рынки, и самое главное – защитить людей. На сегодняшний день та система субсидий, которая есть, мы хотим ее, с одной стороны, активизировать, а с другой – сказать людям, что система субсидий работает, она защитит каждого человека, каждую семью даже во время поднятия цен, – сказал он.

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Напомним, что Кабинет министров Украины до 1 сентября продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газ.

А это значит, что цена газа для населения не изменится до 1 сентября 2018 года.

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