PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / В зоне поражения были и школы. Следствие по делу Савченко и Рубана завершено/

В зоне поражения были и школы. Следствие по делу Савченко и Рубана завершено

Следствие по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана закончено. Получены все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта путем использования оружия, предоставленного на территории “ЛДНР”.

Сегодня прокуратура заявила о следующем этапе следствия по делу Надежды Савченко в соответствии с 290 ст. КПКУ – ознакомление подозреваемых с материалами досудебного следствия, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время пресс-конференции на полигоне ЦСО Альфа.

После завершения этого этапа акт будет направлен в суд. Учитывая количество доказательств, в этом году суд должен начаться и выйти в активную фазу.

Луценко также отметил, что судебный процесс является исключительно компетенцией судей.

Руководство СБУ совместно Генпрокуратурой решили обнародовать отдельные материалы следствия.

Кроме того, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, сколько людей могли бы находиться в зоне поражения, если бы СБУ не предупредила массовый теракт в центре украинской столицы.

Читайте: Савченко объявила бессрочную голодовку

Так, эксперты провели расчеты, которые показали, что изъятое вооружение и боеприпасы могли охватить радиус в несколько километров.

Теракт должен был состояться в местах массового пребывания людей в центре Киева.

В указанном радиусе было 17 учреждений образования (8 дошкольных), учреждения здравоохранения, органы государственной власти, развлекательные центры, жилые дома и т.д., где находится в среднем 70 тыс. человек.

Напомним, результаты экспертизы на полиграфе подтвердили, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в правительственном квартале и здании Верховной Рады, а также обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства.

Фото: Скриншоты прямого эфира 112 канала, УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Гривня
Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. грн уже в 2018 – Розенко
The Hardkiss представили новый клип и песню Free Me
Киево-Печерскую и Почаевскую лавры передадут Украинской православной церкви
7-летняя украинка состарилась до 60 лет. Ей провели уникальную операцию
Когда следующий бой Ломаченко – дата
На Донбассе погибли два оккупанта и ранен украинский защитник
Швеция выделит Украине дополнительно $380 тыс.
В Харькове приговорили к 12 годам заключения государственного изменника
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка