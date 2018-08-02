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Венгрия создала пост министра по делам Закарпатской области. МИД Украины возмущен

В правительстве Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины.

– 31 июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения, – заявили в МИД Украины.

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В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и во многом отражают подходы страны-агрессора.

– Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины, – отметили в ведомстве.

Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко договорился о продолжении диалога с Венгрией касательно языковой статьи закона об образовании.

Фото: dreamstime.

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