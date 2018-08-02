Украина развернет дополнительный батальон на границе с Венгрией

Министр обороны Степан Полторак и глава ОГА Геннадий Москаль обсудили возможность расположения военного батальона в Берегово.
В городе Берегово Закарпатской области вероятно будет размещен батальон 128-й горно-пехотной бригады ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской области.
Уточняется, что во время своего визита министр обороны Степан Полторак и глава ОГА Геннадий Москаль обсудили возможность расположения батальона в Берегово, а также пообщались о развитии инфраструктуры военных подразделений в Ужгороде и Мукачево.
Читайте: Закон об образовании: Порошенко договорился о продолжении диалога с Венгрией
Помимо того, глава ОГА с министром рассмотрели строительство в области жилья для военнослужащих.
Напомним, что в Венгрии создали официальную должность “уполномоченного по делам Закарпатья”.