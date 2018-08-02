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Украина развернет дополнительный батальон на границе с Венгрией

Министр обороны Степан Полторак и глава ОГА Геннадий Москаль обсудили возможность расположения военного батальона в Берегово.

В городе Берегово Закарпатской области вероятно будет размещен батальон 128-й горно-пехотной бригады ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской области.

Уточняется, что во время своего визита министр обороны Степан Полторак и глава ОГА Геннадий Москаль обсудили возможность расположения батальона в Берегово, а также пообщались о развитии инфраструктуры военных подразделений в Ужгороде и Мукачево.

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Помимо того, глава ОГА с министром рассмотрели строительство в области жилья для военнослужащих.

Напомним, что в Венгрии создали официальную должность “уполномоченного по делам Закарпатья”.

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