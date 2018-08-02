Вступительная кампания 2018: будущее за программированием, но выбирают язык и право

Подходит к концу вступительная кампания 2018 года и большинство абитуриентов уже определились с будущими профессиями. Из года в год среди молодежи популярны филологическое и экономическое направления. Факты ICTV выяснили, соответствуют ли желания будущих профессионалов рынку труда Украины.

Популярные специальности вчерашние школьники традиционно предпочитают получать в крупных городах. Там и образование более качественное, и возможностей больше. Будущие студенты выбирают обучение в Киеве, Львове и Харькове. Фаворит среди ВУЗов у молодежи – КНУ имени Тараса Шевченко. В тройку лидеров также входят Львовский национальный университет Франко и НТУ Киевский политехнический институт.

В общем, тенденция к получению высшего образования сохраняется в Украине уже не первый год. По данным Минобразования, в 2018 году ее получить решили 76% выпускников. В то же время, как рынок труда показывает противоположную динамику – 60% вакансий требуют уровень квалификации профессионально-технических училищ.

ТОП-специальности

То ли по зову сердца, то ли по велению родителей, большинство нынешних абитуриентов подавали документы на филологические и юридические специальности. Далее со значительным отрывом следует менеджмент. Среди популярных специальностей также экономика, медицина и компьютерные специальности. В общем список выглядит следующим образом:

Филология – 75934 заявления

Право – 72965 заявлений

Менеджмент – 47695 заявлений

Среднее образование – 45397 заявлений

Компьютерные науки – 38374 заявления

Экономика – 29702 заявления

Медицина – 29065 заявлений

Инженерия программного обеспечения – 25930 заявлений

Туризм – 24827 заявлений

Психология – 22675 заявлений

Особенность нынешней вступительной кампании – популярность обучения по контракту. В министерстве образования посчитали, что более половины поступающих – 55% от общего количества, изъявили такое желание. И меньше половины пробуют свои силы в борьбе за бюджетное место.

Популярные вакансии

Традиционно работодатели испытывают спрос в сфере продаж. Здесь ищут менеджеров по работе с клиентами, работников розничной торговли и прямых продаж. Продолжает стремительное развитие и ИТ-направление, где больше всего нуждаются профессионалов по программированию и разработке. Многие специалисты ищут и в категории высшего менеджмента в направлениях продаж, производства и финансов.

Десятка самых популярных специальностей на рынке труда:

Продажи

ІТ, телеком

Маркетинг

Квалифицированные рабочие

Административный персонал

Производство

Бухгалтерия

Транспорт

Строительство

HR-менеджмент

Такая картина почти полностью повторяет прошлогоднюю. Единственное изменение – увеличение спроса на работников сферы строительства.

Конкуренция на рынке труда

Исследование, опубликованное недавно кадровым порталом НеаdHunter Украины, показывает ситуацию на рынке труда за последние полгода. В общем, картина для соискателей наблюдается не лучшая – на одну должность претендует почти четыре специалиста.

Самая высокая конкуренция наблюдается в сферах руководящих должностей, добывающей отрасли, начала карьеры и юридических должностей. Ситуация выглядит совсем не благоприятной для будущих специалистов, особенно юристов. Без опыта работы им придется бороться за одно вакантное место, как минимум, с семью конкурентами.

Где точно смогут найти работу специалисты – так это сферы страхования, консультирование и рабочая область. Там вакансий больше, чем соискателей.

Прогнозы на будущее

В министерстве соцполитики составили рейтинг профессий, на которые лучше не возлагать надежд. По прогнозам экспертов, уже в 2020 году благодаря технической модернизации может исчезнуть совсем ряд профессий на железнодорожном транспорте.

Также рискуют остаться без работы сторожа, консьержи и парковщики, которых заменят дешевые автоматизированные системы. По этой же причине могут подвинуть людей с их должностей компьютерные программы учетчиков, статистов и переводчиков.

А вот безбедное будущее ждет персональных бренд-менеджеров. Их работа смежная с отраслями PR-и маркетинга и заключается в построении имиджа компании.

Так же, как и сейчас, в будущем будет ощущаться спрос на профессии, связанные с программированием. В различных сферах экономики, обслуживания и инженерии из-за углубления автоматизации будет постоянно наблюдаться потребность создания различных программ.

Кстати, развитие ИТ-отрасли может стать почвой для возникновения ряда новых профессий, связанных с внедрением информационных технологий в различные сферы жизни.

Учиться всю жизнь

Вполне возможно, что через 5 лет, когда сегодняшние абитуриенты, вооружившись дипломами, начнут штурмовать работодателей, далеко не все из них найдут работу по специальности.

В таком случае молодые специалисты должны быть готовы к освоению новой квалификации. Если человек избрал не ту профессию, в которой хотел бы реализовываться, то можно подумать о перепрофилировании или поиске смежной профессии в пределах полученного образования.

Если же полученная специальность нравится, но не является популярной среди работодателей, специалисты по подбору кадров советуют продолжить обучение.

– Работодатели готовы брать молодых специалистов, у которых горят глаза, и которые готовы учиться. Должно быть понимание того, что один из трендов современности – умение учиться всю жизнь, потому что мы живем в мире, где регулярно происходят изменения, – рассказывает Екатерина Криворученко, руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина.

Эти навыки, по мнению эксперта, будут ключевыми в ближайшие годы, и общими для всех сфер. А еще, чтобы не остаться без работы завтра, студенты уже сегодня должны ее искать. В Украине приобретает популярность стажировка в компаниях.

Предприятия берут молодых неопытных специалистов к себе на стажировку без отрыва от учебы. Таким образом, закончить вуз можно уже с опытом, а возможно – и с местом работы.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк