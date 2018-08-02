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Януковича вызвали в Киев – поучаствовать в судебных дебатах (ДОКУМЕНТ)

Оболонский суд Киева, который рассматривает дело о госизмене Виктора Януковича, вызывает его для участия в судебных прениях.

янукович

Это подтверждает повестка на имя Виктора Януковича, обнародована на сайте суда.

В документах говорится, что в случае неприбытия обвиняемого, к нему могут применить принудительный привод или денежный штраф.

Читайте: Недоволен: Янукович выступил с обращением из России

Также неявка обвиняемого может быть поводом для пересмотра меры пресечения.

Напомним, судебные прения по делу о госизмене Януковича должны состояться 16 и 17 августа.

Фото: informator.news.

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