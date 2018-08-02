Сейчас пострадавшего депутата горсовета Виталия Чернявского оперируют, его состояние тяжелое.
Сегодня в Каменском (Днепропетровская область) примерно в 15.15 взорвался микроавтобус Volkswagen, за рулем которого был депутат горсовета, руководитель фракции Батькивщина Виталий Чернявский.
Событие произошло во время движения микроавтобуса на пересечении улиц Москворецкая и Сачко. Водитель сам выбрался из автомобиля, который охватило пламя, пишет УНИАН.
Мужчина госпитализирован. Сейчас его оперируют, состояние тяжелое.
Покушение на убийство: в Каменском взорвалось авто с депутатом / 2 фотографии
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Полиция квалифицировала взрыв авто депутата в Каменском как покушение на убийство.
Напомним, в Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.
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