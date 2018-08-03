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АМКР против скрытого повышения ж/д тарифов

Крупнейший украинский меткобинат АрселорМиттал Кривой Рог против скрытого повышения тарифов на перевозку грузов Укрзализныцей.

Об этом заявил начальник отдела внешней логистики предприятия Андрей Мороз в интервью корпоративному сайту, пишет Минпром.

Он напомнил, что в конце июля Укрзализныця увеличила нормативный срок доставки грузов на 2 дня.

– И по факту мы будем вынуждены платить не на 54 грн больше в связи с ростом тарифа с 546 до 600 грн, а еще дополнительно 1200 грн за каждую перевозку по Украине, – подчеркнул менеджер.

– Еще одна тема из этого же разряда. Сейчас обсуждается выравнивание классов груза. Фактически речь идет не сколько о выравнивании, сколько об оплате порожнего пробега вагонов из-под грузов третьего класса (в нашем случае – концентрата). Данная оплата возрастает на 90% (!). Некоторые крупные компании считают, что такое выравнивание классов обойдется всем грузоотправителям Украины в 5,5 млрд грн в годовом исчислении. УЗ насчитала 800 с лишним миллионов до конца года, если они введут этот показатель. В пересчете на год это составит около 3,9 млрд грн. Это уже серьезная история, – сказал Мороз.

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– Мы не готовы соглашаться с очередным скрытым повышением, и довольно значительным. УЗ все же необходимо учитывать мнение участников рынка, которые выступают категорически против подобных решений. Как крупнейший иностранный инвестор в Украине, компания АрселорМиттал надеется, что государственные регулирующие органы примут взвешенное решение по данному вопросу, с учетом мнения предприятий одной из ключевых отраслей для экономики страны, – резюмировал Мороз.

По информации главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, с 31 октября прошлого года по 28 июля 2018 года реальный рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки достиг рекордных 40%.

Скрытый рост тарифа был обусловлен изменением процедуры определения платы за использование собственных вагонов Укрзализныци, повышением ставок на использование собственных вагонов госмонополиста, а также введением так называемого коэффициента Тдод.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця с 30 мая повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

Фото: dreamstime

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