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ГБР не будет расследовать дела Генпрокуратуры – Труба

Передачи дел из Генпрокуратуры в ГБР не будет, Бюро будет расследовать только те дела, которые откроет самостоятельно.

Государственное бюро расследований (ГБР) не будет завершать расследование дел, начатых Генеральной прокуратурой, уголовные производства в Бюро будут начаты с “чистого листа”, заверяет директор ГБР Роман Труба, пишет Интерфакс-Украина.

По мнению Трубы, завершать дела других следователей было бы неправильным, так как основная категория дел в Генпрокуратуре так или иначе имеют отношение с событиям на Майдане в 2014 году.

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– Передать их новым следователям ГБР означало бы поставить их на длительную паузу, так как новым следователям необходимо много времени для изучения томов материалов, – пояснил он.

Напомним, конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований.

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