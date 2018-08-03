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Где самый грязный воздух в Киеве

Самый грязный воздух в Киеве в районах площадей Бессарабской и Демеевской, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

– По сообщению Укргидрометцентра, до 3 августа в г. Киеве наблюдались метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха), – говорится в сообщении.

Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 – 6 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.

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Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспектов и Победы, бульвара Л.Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.

Напомним, какие предприятия загрязняют воздух и воду рядом.

ФотоJulia Burlachenko/Dreamstime.com

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