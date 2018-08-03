Общественный велопрокат в Киеве: дата открытия, места и цены

Взять велосипед в Киеве напрокат на месяц можно будет за 199 гривен, а первые полчаса аренды будут бесплатными.

Прокат велосипедов в Киеве будет называться Nextbike. В городе уже начали наносить разметку для станций общественной аренды велосипедов.

На сайте Nextbike опубликовали карту с 27 станциями проката: возле метро Почайная, Левобережная, Позняки, Осокорки, Харьковская, Минская, Героев Днепра, Оболонь, Лукьяновская, на Подоле, в центре, на Русановке и на Троещине. Станции будут виртуальными, без терминалов. Велосипед нужно будет припарковать в пределах разметки и поставить специальный замок на заднее колесо.

Тестовый запуск назначен на 14-15 августа. Арендовать велосипед можно будет с помощью приложения. В нем сканируется QR-код или вводится номер велосипеда. Тогда замок автоматически открывается. Вернуть велосипед нужно только на официальную станцию.

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Разовая поездка обойдется в 30 грн за полчаса. Абонемент на месяц – 199 грн. Первые полчаса в день будут бесплатными, а за последующие придется доплатить: вторые и третьи полчаса – по 5 грн, каждые следующие – 30 грн.

Сезонный тариф стоит 599 грн. Он действует до 30 ноября. Стоимость поездки рассчитывается так же, как в тарифе на месяц.

Напомним, спасатели назвали районы Киева, где больше всего загрязнен воздух.