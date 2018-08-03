Крымчанина Костенко выпустили из российской колонии

Украинский политзаключенный, крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Об этом в комментарии Громадському сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин, который его встречал.

– Вышел Александр в 10.54. Встречали его члены наблюдательной комиссии – Артур Абашев и я, – сказал он, уточнив, что дальше Костенко через Москву поедет в Киев.

По его словам, украинца освободили, потому что истек срок его наказания.

В то же время Шадрин говорит, что Костенко опасается, что ему могут подбросить наркотики и снова осудить.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила освобождение Костенко.

По ее словам, Александр находится с консулом Украины, они направляются в Москву.

Крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы якобы за причинение увечья сотруднику крымского Беркута в Киеве. Костенко не признал своей вины. После приговора его вывезли из Крыма в российскую колонию №5 в городе Кирово-Чепецк.

Фото: Денис Шадрин/Громадське