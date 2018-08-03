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Курс доллара резко вырос. Чего ждать дальше?

Сегодня доллар преодолел психологическую отметку в 27 грн, то есть можно говорить о том, что началась сезонная девальвация гривни.

Долар

Такое мнение высказал в комментарии Сегодня экономический эксперт Борис Кушнирук.

По его прогнозам, снижения курса доллара ожидать уже не стоит, возможны разве что небольшие колебания.

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От отметил, что обычно в июле устанавливался самый выгодный курс доллара для покупки, а с середины или конца августа начиналась сезонная девальвация гривни, но в этом году это произошло раньше.

– Нацбанк зимой повысил учетную ставку с 14,6 до 16%. По моему мнению, этот шаг был абсолютно не оправданный…В конце января – начале февраля гривня начинает обычно укрепляться, а инфляция – сокращаться. Поэтому повышать в то время учетную ставку было бессмысленно. Но, повысив учетную ставку, они увеличили доходность ОВГЗ. И спровоцировали еще большее укрепление гривни в тот момент, когда в Украину заходят деньги инвесторов-нерезидентов. В сумме доходность облигаций поднялась до 20% годовых в условной валюте. А летом, накануне традиционного повышения курса, нерезиденты начали продавать облигации и выводить валюту, – так Кушнирук объясняет причины нынешнего преждевременного подорожания доллара

На 3 августа НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 27,01 грн. Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, он подорожал на 5 копеек.

Ранее эксперты прогнозировали сезонное повышение курса доллара с конца августа – начала сентября.

Фото: Pixabay

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