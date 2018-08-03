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На Шулявском мосту стартовали ремонтные работы (СХЕМА ОБЪЕЗДА)

Вчера на Шулявском путепроводе начался перенос инженерных сетей.

На Шулявском выполняют первоочередные подготовительные работы, осуществление которых необходимо для усиления безопасности участка, пишет Вечерний Киев.

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– В ближайшее время внесут частичные изменения в организации движения, а затем, как и планировалось, состоится частичное его ограничение. Реконструкция мостового перехода необходима, в первую очередь, для безопасности движения транспорта. А первоочередные запланированные работы уже начались. Сроки переносились, но сейчас на мосту работают специалисты, магистральных инженерных сетей там немало, – обьяснил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве  утром водитель не рассчитал габариты своего грузовика и застрял под Шулявским мостом.

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