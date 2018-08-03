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Одесский пляж оккупировали огромные медузы

На пляже в Лузановке нашествие медуз-корнеротов, достигающих порой 50-60 сантиметров в диаметре и 10 кг в весе.

Эти медузы обычно плавают на глубине и предпочитают холодную воду, но что-то заставило сотни медуз подплыть близко к берегу, сообщает Культурометр.

Отдыхающие жалуются на красные следы и жжение, оставленные от соприкосновения с щупальцами медузы.

Читайте: 132 пляжа Украины, где нельзя купаться (КАРТА)

Многие экземпляры, подплыв к берегу, нашли здесь свой конец. Детям они служат “стройматериалами” для курганов.

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Одесский пляж оккупировали огромные медузы / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что где можно купаться в Одессе.

Фото: Культурометр.

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