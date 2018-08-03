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ООС: боевики ударили из тяжелого вооружения и понесли потери

За минувшие сутки на Донбассе боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, ранены 4 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС).

– Противник 28 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения, – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Facebook в пятницу утром.

Боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял позиции ВСУ у Водяного из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

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В течение текущих суток боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

По данным украинской разведки двое боевиков погибло и один получил ранения.

Напомним, в ОБСЄ озвучили данные, сколько мирных жителей погибло на Донбассе.

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