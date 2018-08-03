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Начали испытывать: Наев раскрыл новую тактику боевиков против Украины

С началом проведения Операции объединенных сил боевики сначала многократно увеличили количество обстрелов, чтобы проверить ВСУ.

Сергій Наєв

Об этом рассказал командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Сегодня.

– С началом проведения операции объединенных сил изменилась тактика и поведение врага. Он начал испытывать новые Объединенные силы. Начал прибегать к провокационным обстрелам, используя весь арсенал оружия, в том числе запрещенный минскими соглашениями.

Многократно увеличилось количество артиллерийских обстрелов и количество снарядов, выпущенных по личному составу Объединенных сил. Ни один из этих обстрелов, ни одна из провокаций не осталась без ответа, – сказал Наев.

Также, по его словам, боевики начали активно использовать авиацию, с которой справилась противовоздушная оборона армии.

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– Противник начал активно применять беспилотные летательные аппараты российского производства, такие как Орлан-10. Он проверял на прочность нашу противовоздушную оборону. Противовоздушная оборона себя проявила. Беспилотные летательные аппараты сбивались, “давились” средствами радиоэлектронной борьбы, в том числе производства военно-промышленного комплекса Украины.

Относительно наземных групп. Противник начал также их активно использовать по отношению к Объединенным силам. Он испытывал на прочность бригады обороняющихся на переднем крае. Мы видели и в мае, и в начале июня, как хорошо обученные военные ВСУ из состава ООС брали в плен диверсионные группы противника. Противник понял, что и таким образом он не будет иметь преимущества над Объединенными силами, – рассказал Наев.

К слову, Наев рассказал о сущности изменений режима АТО на ООС.

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