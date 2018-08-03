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Приватбанк открывает “супермаркет”: что это и как пользоваться

Теперь интернет-банкинг Приват24 смогут использовать клиенты любых других банков и во всем мире.

Приватбанк

Приватбанк на своем сайте объявил о тестировании обновленного интернет-банкинга.

– Новый Приват24 построено по принципу привычного супермаркета, а не банка – заходя на сайт, можно набрать в корзину все необходимые услуги и платежи, а завершить покупки авторизацией на Кассе, причем с карточками любого банка, – рассказал руководитель направления электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич.

По его словам, уже сейчас без авторизации в новом Приват24 доступны переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона и коммунальные платежи, другие сервисы появятся в течение года.

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К слову, Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничестваЗлоумышленники из Запорожья рассылают СМС-сообщения о якобы блокировке банковских карт.

Фото: Ратинський В’ячеслав/УНІАН

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