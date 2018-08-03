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Российский террорист просит Путина об обмене на украинского политзаключенного

Осужденный в Украине за терроризм россиянин Алексей Седиков обратился с заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

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Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

– Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его на Администрацию президента РФ, – отметила она.

Денисова также сообщила, что обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирине Геращенко, в МИД Украины, к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и другим чиновникам в РФ по содействию в гуманитарном обмене “один на один” – на Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь.

Алексея Седикова задержали во время боя в ночь с 10 на 11 июля 2016 года.

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К слову, сегодня украинский политзаключенный, крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Фото: pixabay.com

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