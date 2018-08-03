Россия не пустила к Сенцову правозащитников Amnesty International

Власти России отказали международной организации Amnesty International в доступе к украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом говорится в заявлении организации.

Представительство Amnesty International в Москве 30 июля получило письмо от заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Балана, который не удовлетворил просьбу правозащитников посетить Сенцова в колонии, но не объяснил причины отказа.

В письме отмечается, что состояние Сенцова оценивается как стабильное, без “негативной динамики”.

При этом в Amnesty International призвали к немедленному освобождению Сенцова, а также предоставить ему доступ квалифицированных медиков.

На днях к Олегу Сенцову также не пустили священника, который должен был передать письмо от вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.

Фото: Save Oleg Sentsov