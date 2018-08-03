Солдат – не мишень в тире: что изменилось при ООС

Командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о сущности изменений режима АТО на ООС.

Руководство ООС, в отличие от руководства АТО, не только руководит военными операциями, но и координирует деятельность в рамках военно-гражданских администраций, например, по гуманитарным вопросам.

Об этом рассказал командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Сегодня.

– Если раньше, во время АТО, военное командование занималось только присущими функциями, в частности ведением боевых действий, то сейчас мы имеем большое влияние на гуманитарную составляющую в регионе. Постепенно восстанавливается инфраструктура, проводится работа с местным населением, предоставляется гуманитарная помощь.

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– Вместе с тем хотел бы привлечь ваше внимание к важному моменту. Мы перестали мириться с безнаказанными обстрелами оккупационными войсками наших позиций. Решение об открытии огня принимает лично каждый военнослужащий, если ему угрожает опасность. За эти два месяца враг уже убедился в этом.

Оккупанты и их приспешники знают, что на каждое преступление они получат адекватный ответ. Украинский солдат – не мишень в тире, для оккупантов расплата за пролитую кровь наших воинов будет неизбежной – сейчас и в будущем. Враг должен об этом всегда помнить, – сказал Наев.

Как сообщалось, Наев предложил бойцам Украинской добровольческой армии перейти на контракт в ВСУ.