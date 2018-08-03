PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Солдат - не мишень в тире: что изменилось при ООС/

Солдат – не мишень в тире: что изменилось при ООС

Командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о сущности изменений режима АТО на ООС.

Руководство ООС, в отличие от руководства АТО, не только руководит военными операциями, но и координирует деятельность в рамках военно-гражданских администраций, например, по гуманитарным вопросам.

Об этом рассказал командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Сегодня.

– Если раньше, во время АТО, военное командование занималось только присущими функциями, в частности ведением боевых действий, то сейчас мы имеем большое влияние на гуманитарную составляющую в регионе. Постепенно восстанавливается инфраструктура, проводится работа с местным населением, предоставляется гуманитарная помощь.

Читайте: ООС: боевики ударили из тяжелого вооружения и понесли потери

– Вместе с тем хотел бы привлечь ваше внимание к важному моменту. Мы перестали мириться с безнаказанными обстрелами оккупационными войсками наших позиций. Решение об открытии огня принимает лично каждый военнослужащий, если ему угрожает опасность. За эти два месяца враг уже убедился в этом.

Оккупанты и их приспешники знают, что на каждое преступление они получат адекватный ответ. Украинский солдат – не мишень в тире, для оккупантов расплата за пролитую кровь наших воинов будет неизбежной – сейчас и в будущем. Враг должен об этом всегда помнить, – сказал Наев.

Как сообщалось, Наев предложил бойцам Украинской добровольческой армии перейти на контракт в ВСУ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Сергій Наєв
Начали испытывать: Наев раскрыл новую тактику боевиков против Украины
На Донбассе ранены 5 военных, у врага – большие потери
На Донбассе погибли два оккупанта и ранен украинский защитник
оос
Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов. Трое военных ранены
Повылазили уроды, которые в 14-м прятались. Как и кто зарабатывает на войне в Украине
Некоторые без головы служат, а у меня только ноги нет – офицер ВСУ, который едва не стал сепаратистом
Боевики обстреляли Новотроицкое из 122-мм артиллерийских систем
Наев предложил добровольцам Яроша перейти на контракт
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка