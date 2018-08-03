Украина готова запретить въезд уполномоченному Будапешта по Закарпатью – МИД

Если Венгрия не даст разъяснений по поводу новой должности уполномоченного министра по Закарпатью, Украина готова запретить въезд чиновнику.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, передает Европейская правда.

Как сообщил дипломат, пока украинское правительство ждет официальных объяснений от венгерских партнеров, но Будапешт пока молчит.

– Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия, Украина будет вынуждена реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы, – отметил Боднар.

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В МИД отмечают, что украинское государство считает вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемыми и будет принимать все возможные меры дипломатического воздействия.

– Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах, – добавил Боднар.

Напомним, Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Пап с целью выразить протест в связи с рядом недружественных высказываний в отношении Украины.

Фото: Укринформ.