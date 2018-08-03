Убийство Виталия Олешко: подозреваемый арестован на 2 месяца

Бердянский городской суд арестовал сроком на 2 месяца Артема Матюшина, которого подозревают в умышленном убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (Сармат).
Об этом сообщает 112 Украина.
– Суд считает подозрение обоснованным. Защита может подавать на апелляцию в течение пяти дней, — заявил судья.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.
– Подозреваемый не является жителем Бердянска, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а после совершения пытался скрываться. Он также может незаконно влиять на свидетелей, которые его опознали, — заявил прокурор.
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Сам подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению и заявил об угрозах.
Он отметил, что боится за безопасность своей семьи.
Адвокат Матюшина утверждает, что его подзащитный оказался на месте преступления случайно.
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Напомним, в городе Бердянск Запорожской области во вторник, 31 июля, убит Виталий Олешко.
Фото: Facebook.