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Впервые в истории Украины! На параде ко Дню Независимости пройдут женщины-военные

В военном параде ко Дню Независимости в Киеве впервые примет участие коробка из женщин-военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

– Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. На взлетной полосе Антонов состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГосЧС, ГПСУ и более двух десятков военных оркестров. Впервые в этом году на параде будет шагать коробка женщин-военнослужащих, – написал Порошенко.

Читайте: Куда поехать на День независимости: цены и маршруты

Ранее Факты ICTV писали, что выходные в августе ко Дню независимости Украины 2018 будут длиться три дня подряд.

Фото: Радио Свобода. 

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