Вступительная кампания 2018: две специальности с самым высоким проходным баллом

Стоматология и международное право стали в 2018 году специальностями, для поступления на которые нужен наивысший проходной балл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Для поступления на эти специальности абитуриенты должны набрать на внешнем независимом оценивании более 193 баллов.

В список специальностей с наибольшим проходным баллом попали международные отношения, международные экономические отношения, журналистика, политология, менеджмент социокультурной деятельности, история и археология.

Также в этом перечне ряд специализаций филологии – китайский, шведский, японский и другие языки.

На отмеченные специальности нужно было набрать более 185 баллов.

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– В прошлом году наибольший проходной балл был на стоматологию – почти 197. В лидерах также был ряд международных специальностей, фармация, политология, отдельные специализации филологии. В этом году мы видим определенные изменения, но они незначительны – в лидерах по большей части остаются те же специальности, – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров.

При этом он подчеркнул, что в текущем году в топ-специальности попала Журналистика, на которую был отменен творческий конкурс. То есть поступление проходило по сертификатам внешнего независимого оценивания, что обеспечило прирост конкурсного балла по этой специальности.

К слову, во время вступительной кампании 2018 года увеличен госзаказ на учителей, специалистов по IT и аграрных наук.

Фото: golos.ua.