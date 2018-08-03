Задержан подозреваемый в покушении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона Гандзюк.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте: Гандзюк выписали из больницы после атаки кислотой: что известно о нападении

– Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования даст информацию в ближайший час, – заявил Арсен Аваков.

Напомним, что на Екатерину напали в 8 утра. Преступник плеснул концентрированной серной кислотой и убежал. Сейчас девушку выписали с больницы.