Жировая дистрофия печени и смерть. Чем грозит голодание Сенцову

Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает уже несколько месяцев и не собирается останавливаться. Факты ICTV узнали о том, к чему может привести продолжение голодовки и как влияли на положение в различных странах подобные протесты.

Что сейчас с Сенцовым

Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает в российской тюрьме уже больше 80 дней и не так давно у него случился второй кризис, из-за чего его здоровью был нанесен еще больший ущерб.

– Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй криз по здоровью. Стало плохо, и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под наблюдением врача. Принимает в день по две ложки, – написал тогда в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Пока украинского политзаключенного не перевели на принудительное кормление, и в России продолжают утверждать, что его состояние удовлетворительное, хотя столь длительное голодание несет большие риски здоровью гражданина Украины. В связи с этим 50 известных украинцев попросили Сенцова прекратить голодовку.

Для того, чтобы узнать, что грозит Сенцову, Факты ICTV пообщались с реаниматологом клиники Борис Виктором Васильевым.

– Если говорить о терминальном периоде такого длительного голодания, то он, судя по тому, сколько Олег Сенцов голодает, уже недалеко. Организм начнет для выработки энергии использовать белки. Это то, из чего наш организм построен. Этот период – совсем небольшой. Достаточно нескольких дней и тогда уже изменения в организме могут стать необратимыми, хотя сейчас возможность восстановления у Олега есть, – рассказал врач.

Украина готова сделать все необходимое для освобождения политзаключенного, в том числе и передать России 23 заключенных. В Кремле же максимально задерживают решение относительно Сенцова, что несет большие риски для его здоровья.

– Есть специальные смеси, которые используются у тяжелобольных, послеоперационных пациентов. Они сбалансированы по основным веществами, то есть белкам, жирам, углеводам, а также содержат достаточное количество минеральных веществ и витаминов и если Олег (Сенцов – Ред.) будет принимать, например, эту смесь в достаточном количестве, а для него она приближается к 1, 5 – 2л, то он сможет определенным образом обеспечить организм необходимыми питательными веществами и отложить необратимые процессы в организме. Очень трудно сказать, на какое именно время этого хватит, ведь все зависит от очень многих факторов. Это, в том числе, и условия пребывания, которые в тюрьме точно некомфортные. Также нам неизвестно в каком именно количестве он принимает эти вещества, ведь их может быть недостаточно для того, чтобы организм мог более или менее нормально функционировать, – говорит Васильев.

Известные случаи голодания

Добиться справедливости голоданием пытался не только Сенцов, и в истории было много случаев, когда люди голодали на знак протеста, но это не всегда приводило к желаемому результату при жизни.

Анатолий Марченко

Известного советского диссидента Анатолия Марченко впервые засудили за драку, в которой он не участвовал, после чего Марченко не раз попадал за решетку из-за своей антисоветскую позицию.

В последний раз его засудили в сентябре 1981 года за антисоветскую агитацию и пропаганду, а 4 августа 1986 года диссидент объявил о голодовке с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. Голодовку ему удалось продержать 117 дней, но даже после выхода из нее Марченко не стал чувствовать себя лучше.

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Смерть Марченко имела широкий резонанс не только в СССР, но и в странах зарубежья

Через 12 дней после прекращения голодовки мужчина почувствовал себя плохо и его направили из тюрьмы в местную больницу, где он умер 8 декабря 1986 года. Одна из распространенных версий говорит о том, что именно смерть диссидента подтолкнула генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева начать процесс освобождения политзаключенных.

То есть, Анатолию Марченко удалось добиться своего, хоть и отдав за идею свою жизнь.

Иром Чану Шармила

История гражданки Индии Иром Чану Шармилы стала известна по всему миру не только благодаря тому, что она объявила протестную голодовку, но и тому, как она протекала.

Ее голодовка началась в ноябре 2000 года, когда солдаты индийской армии убили 10 мирных жителей в штате Манипур. Шармила протестовала против Закона об особых полномочиях вооруженных сил, который давал военным право стрелять на поражение в некоторых ситуациях и проводить аресты без ордеров. Это привело к серии жестоких случаев, в которых солдаты на свое усмотрение разбирались с местными жителями.

Женщина отказывалась принимать пищу по своему желанию 16 лет.

Незадолго после того, как Шармила объявила голодовку, ее посадили в тюрьму и насильно кормили через трубку в носу, благодаря чему она и продержалась столь длительное время. Насильно кормить в Индии позволено на основании закона, который признает попытку самоубийства преступлением.

Впервые ее отпустили в 2014 году, когда суд признал, что Шармила не пыталась совершить попытку самоубийства, но спустя 2 дня ее опять арестовали, поскольку прекращать акцию протеста она не собиралась.

9 августа 2016 года женщина прекратила свой протест и заявила, что хочет попробовать другие методы борьбы, поскольку голодовка ни к чему не привела.

К сожалению, протест Сенцова может закончиться тем, что его начнут кормить насильно, поскольку в России насильственное кормление заключенных в случаях, когда их здоровью грозит угроза, определено законом.

– В случае насильственного кормления человек получит все необходимые вещества, но не будет ощущения того, что он ест, поскольку пищевые смеси будут проходить ротовую полость, а это очень важно. Когда человек ест, через рецепторы во рту он получает определенное удовольствие, чего при насильственном голодании не будет. В таком случае назогастральный зонд будет вставлен в желудок и он также не может находиться там бесконечно долго, так как может вызвать определенные проблемы. То есть, можно сказать, что при насильственном голодании это будет психологически тяжелая проблема и также существует возможность инфекционных осложнений из-за трубки, – рассказал реаниматолог.

Ирландское голодание

Протест в 1976 году начался, когда британское правительство исключило понятие Special Category Status, которое присваивали политзаключенным, которых осудили за действия в конфликте в Северной Ирландии.

В результате акции протеста закончились массовой голодовкой, когда в 1981 году заключенные потребовали полувоенный, политический статус. Первым ее начал заключенный Бобби Сэндс, после чего голодовку объявили и другие сторонники протеста.

Всего было выдвинуто 5 требований:

право не носить тюремную униформу

право не делать тюремную работу

право на свободу связи с другими заключенными

право на визит, письмо и посылку каждую неделю

право на помилование.

Во время голодовки Бобби Сэндса даже избрали в британский парламент, тем он стал самым молодым членом Палаты общин. Из-за этого в дальнейшем приняли акт, который запрещает баллотироваться в парламент людям, которые отбывают срок заключения более года.

В то время премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отказалась идти на уступки, в результате чего погибли 10 республиканцев. В среднем каждому из них удалось голодать около 60 дней. Дольше всех продержался Киран Дохерти (73 дня).

На момент окончания голодовки местные СМИ называли ее победой британского правительства, хоть и отношения с другими странами из-за смерти узников сильно пошатнулись. Однако очень быстро стало ясно, что протест не прошел даром и привел к радикализации политики ирландских националистов.

В итоге к электоральному успеху в республике Ирландия пришли партии Шинн Фейн. Таким образом, заключенным не удалось добиться желаемого результата, но их смерти укрепили положение ряда политических организаций.

К чему может привести длительное голодание

Только в очень редких случаях голодание может оказать условно позитивное влияние на организм (периодическое голодание, голодание меньше двух дней).

При длительном голодании организму приходится питаться за счет своих ресурсов, извлекая их из собственных тканей, что ни в коем случае не может привести к позитивным последствиям. Организм начинает сжигать жиры и белки, в результате чего ослабевают мышцы.

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Начинает сильно ослабевать иммунитет, из-за чего чаще возникают инфекционные и простудные заболевания, а хронические болезни обостряются. Кроме того, человека будут мучать постоянное чувство голода, боли в животе, тошнота и нарастающая слабость. Возникнут проблемы с желудочно-кишечным трактом, к примеру, если во время голодания приходится принимать лекарства, которые вызывают раздражение желудка.

– Проблема длительного голодания в первую очередь связана с нарушением обмена веществ в организме, из-за чего возникают те физиологические изменения, которые вследствие этого могут стать необратимыми. Тот срок, который голодает Олег (Сенцов – Ред.) он вписывается по классификации во второй наиболее длительный срок голодания, который проявляется повышенной утилизацией углеводов. Организм, поскольку их запас уменьшается до критического уровня, начинает для выработки энергии применять жиры. Речь идет о высвобождении жиров из жировых депо организма. Из-за этого возникает так называемая липемия, то есть жирных кислот в крови становится слишком много, что приводит к жировой дистрофии печени. Если этот процесс не прекращается, то он приводит к печеночной недостаточности. Однако это не самое худшее, что бывает при высвобождении жиров. Вследствие их недоокисления в организме повысится уровень так называемых кетоновых тел и именно они влияют на организм в том числе на функции головного мозга, функцию почек, – рассказал Васильев.

Также снижаются умственные способности голодающего, нарушается кровообращение, тонус сосудов, что может вызывать судороги конечностей и обморочные состояния. Особенно тяжело переносить голодание будут люди с лишним весом, ведь в таком состоянии у них часто наблюдаются резкое падение артериального давления, ухудшение сердечной деятельности и расстройство сознания.

Опасность длительного голодания не исчезает и тогда, когда человек решает прекратить издевательство над своим организмом, ведь тот воспринимает этот процесс как стрессовое состояние и сразу после выхода из него стремится подготовиться к возможному повторению “черных дней”. Таким образом, организм будет запасать жир, вместо такого нужного белка.

Стоит отметить, что смерть в результате голодования наступает не из-за отсутствия пищи, а из-за недостатка необходимых витаминов и микроэлементов и под врачебным контролем голодание может продлиться более полугода.

– Если сейчас Сенцов прекратит голодовку, точного прогноза по его состоянию дать нельзя, поскольку мы не знаем показатели биохимического анализа крови, какое общее состояние. Нужно понимать, что одному человеку для того, чтобы возникли необратимые процессы, которые ведут к смерти, не нужно и 70 дней. На этом этапе Олег приближается к той ситуации, когда ничего уже нельзя будет исправить. Изменения будут такими, что его невозможно будет вывести на более или менее нормальный уровень жизни, – подытожил реаниматолог.

К слову, Европейский суд по правам человека призвал украинского политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку, чтобы спасти свою жизнь.

Фото: Save Oleg Sentsov, Борис

Владислав Бомбела