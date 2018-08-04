Боевики “Л/ДНР” включат в мобилизационный резерв иностранцев

Российское оккупационное командование снижает требования к военной службе боевиков “ДНР” и “ЛНР”. В состав мобилизационного резерва хотят включать иностранцев, временно пребывающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения т.н. военной службы в составе соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

По словам спикера Минобороны Дмитрия Гуцуляка, российскими оккупационными администрациями вносятся изменения в т.н. “законодательство” по призыву и прохождении военной службы.

– Снижаются требования к кандидатам о состоянии их здоровья и морально-психологических характеристик. Так, в состав мобилизационного резерва предполагается включать лиц, которые ранее не подлежали призыву вообще, в т.ч. и иностранцев, временно находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, – заявляет он со ссылкой на данные разведки.

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Гуцуляк также добавил, что российские оккупанты под видом проведения учений интенсивно оборудуют на территории полигонов 1, 2 АК ВС РФ новые площадки для развертывания дополнительных пунктов приема личного состава.

К слову, в Италии раскрыли группировку, которая вербовала и отправляла пророссийских наемников на Донбасс. Трех удалось арестовать – это граждане Албании и Молдовы.

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