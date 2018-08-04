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Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения

За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

3 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Огонь вели по защитниках Крымского, Макарового, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Вместе с тем, враг трижды обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов.

Также обстрелам из 82-мм минометов подверглись защитники Талаковки. По позициям наших войск возле Павлополя противник вел огонь из танка, 120-мм и 82-мм минометов.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

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В то же время в течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

По данным разведки, один оккупант погиб, еще один получил ранения.

Ранее боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив четырех украинских военнослужащих.

Фото: Минобороны Украины

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