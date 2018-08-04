Недопуск священника к Сенцову – в РФ назвали причину

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ объяснили, что не пустили священника в колонию к Олегу Сенцову, поскольку политзаключенный не просил об этой встрече.

Об этом говорится в заявлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

В тексте говорится, что к заключенным в колонию приглашают священников по их просьбе, однако от Сенцова ее не было.

Кроме того, за колонией, где содержится Олег, закреплен священник российской православной церкви, который может посещать заключенных.

– От заключенного Сенцова О.Г. заявлений на встречу со священнослужителем не поступало. При предоставлении от него заявления с просьбой о встрече со священнослужителем, встреча будет организована в установленном законом порядке, – заявили во ФСИН.

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Напомним, 31 июля в незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову не пустили священника с письмом из Украины.

Позже Россия также отказала правозащитникам Amnesty International в доступе к Сенцову.

Фото: УНИАН