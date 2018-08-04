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Новинский о проверке гражданства: Это пример преследования оппонентов власти

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский отреагировал на обращение Генпрокуратуры к Государственной миграционной службе о его украинском гражданстве, назвав его “очередным примером преследования политических оппонентов власти”.

Вадим Новинський

– Вышеупомянутое обращение ГПУ – это очередной пример преследования политических оппонентов власти, с которой я полностью расхожусь в вопросах понимания морали и совести, – написал Новинский в Facebook.

Он отметил, что Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления ему гражданства, и процитировал официальный ответ службы, в котором сказано, что “нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено”.

– Товарищам прокурорам советую направить свою энергию на расследование резонансных преступлений, а не на выполнение противозаконных указаний власти.

Налицо неэффективное, а, по моему мнению, просто преступное отношение к деньгам украинских налогоплательщиков, благодаря которым существуют правоохранительные органы, – написал Новинский.

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверяет получение Новинским украинского гражданства.

Вадим Новинский получил гражданство Украины в мае 2012 года. Указ был издан с формулировкой за выдающиеся заслуги перед Украиной.

Фото: Вадим Новинский/Facebook

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