Олег живи! В Москве за день прошли две акции в поддержку Сенцова

В Москве сегодня, 4 августа, прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает Новая газета.

Как сообщается, мероприятие прошло возле памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Желающие поддержать украинского режиссера подходили к памятнике и оставляли возле него цветы. Некоторые приносили цветы в бутылках, на которых было написано Олег, живи.

Всего в акции приняли участие около 100 человек, среди них – кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров.

Инициатор акции Алексей Медведев на своей странице в Facebook сообщил, что мероприятие запланировано в форме одиночного пикета, и попросил других участников не разговаривать с ним, поскольку “это может быть расценено как нарушение правил одиночного пикета”.

Уточняется, что акция прошла без задержаний.

Одновременно в другой части Чистопрудного бульвара, возле памятника Абая Кунанбаева провели второй пикет в поддержку Сенцова актрисы Театра.DOC Мария Чупринская и Елена Носова.

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Напомним, что иерей храма Святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк посетил исправительную колонию, где держат украинского политзаключенного Олега Сенцова.

ФОТО: Виктория Одиссонова/Новая газета