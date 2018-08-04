Парубий рассказал, продлят ли действие закона о статусе Донбасса

Решение о том, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), будет зависеть от позиции международных партнеров.

Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

Парубий отметил, что продолжение действия закона в октябре 2018 года не будет иметь никакого влияния, “поскольку Путин не планировал и не планирует выполнять любые соглашения”.

Также глава Рады напомнил, что и год назад многие из народных депутатов протестовали против этого продолжения.

– Этот год показал, что никаких изменений не произошло. Перед нынешним завершением срока мы будем советоваться, необходимо продлевать действие закона, или такой необходимости уже нет, – сказал он.

По словам председателя парламента, это решение в некоторой степени будет зависеть и от позиции международных партнеров.

– Важно сохранить международное позиционирование Украины для защиты украинских интересов не только на общем государственном уровне, а насколько это возможно, – подчеркнул он, добавив, что по этому вопросу будет проведено совещание с председателями фракций, где и будет определено, продолжать или нет действие этого закона.

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Напомним, 6 октября 2017 года Верховная рада одобрила законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе.