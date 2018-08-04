Сенцова посетил священник

Иерей храма Святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк посетил исправительную колонию, где держат украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по округу.

В ФСИН заявляют, что священник был в палате, где находится Сенцов. Он якобы поинтересовался здоровьем украинца, на что Олег ответил, что “чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников”. Жалоб на условия содержания он тоже не высказал.

– Иерей Богдан Василюк предложил ему побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться. Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается, – сказано в сообщении.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование – освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.