Что будет с храмами Московского патриархата после предоставления томоса – Филарет

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что “никакого насилия церковного имущества” не будет после получения томоса об автокефалии украинской православной церкви в Украине.

Об этом передает Радио Свобода.

– Никакого насилия не будет и не верьте этой пропаганде, что в Украине будет религиозная борьба, захват храмов, ничего этого не будет….а будет законный переход тех, кто хотят. Не хотят – оставайтесь в русской церкви. Но називайтесь русской церковью, – сказал Филарет.

Также он лично прокомментировал публикации в СМИ “о захвате Лавры”.

– Она будет принадлежать украинской церкви, но добровольно. Без насилия. Как это будет проходить – покажет будущее. Наша твердая позиция – никакого насилия относительно одной и второй Лавры, и не только Лавры, но и вообще к церковному имуществу, – добавил он.

Филарет выразил надежду, что в конце августа или в начале сентября на заседании священного Синода Константинопольского патриархата будет принято решение о предоставлении томоса об автокефалии украинской православной церкви.

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Напомним, что ранее Петр Порошенко заявил, что после создания единой православной поместной церкви, отделение церкви от государства продолжить существовать.

А все, кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство РПЦ, также оставляют за собой гарантированное право собственного выбора.