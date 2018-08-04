Отпуск за свой счет: могут ли выгнать принудительно и подводные камни

Появились непредвиденные обстоятельства, а основной отпуск вы уже истратили? Как правильно уйти в неоплачиваемый отдых, кому положено и имеет ли право руководитель выгнать в отпуск за свой счет – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.
Каждый украинец имеет право на ежегодный отпуск в размере не менее 24 календарных дней. При этом за ним сохраняется заработная плата и рабочее место. Но что, если лимит исчерпан, а в жизни появились непредвиденные обстоятельства?
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Как раз для таких случаев в украинском трудовом законодательстве и существует понятие отпуск за свой счет.
Мы поговорили со специалистом из отдела кадров и юристом и выяснили, кому положен неоплачиваемый отпуск, а также о его плюсах и минусах.
Отпуск по необходимости
Так что же такое отпуск за свой счет?
– Это прежде всего инициатива сотрудника, работодатель в такой отпуск не отправляет. Такой себе отпуск по необходимости, – говорит ведущий специалист отдела кадров телеканала ICTV Елена Гарькавенко.
При этом оснований отправится в неоплачиваемый отдых может быть несколько. В основном это семейные обстоятельства.
– Существует ряд причин, по которым сотрудник может взять такой отпуск. Обычно, когда сотрудник пишет заявление на предоставление такого отпуска, он указывает “по семейным обстоятельствам…”, – говорит специалист отдела кадров.
В этом случае одного желания работника не достаточно!
Но тут не обойтись без согласия работодателя. Дело в том, что в законодательстве не прописано, какие именно семейные обстоятельства или причины дают сотруднику право на отпуск. Тут уж начальник сам решает, насколько веские причины и отпускать человека в отпуск или нет.
– Существует два варианта предоставления отпуска за свой счет и один из них – отпуск по соглашению сторон. Здесь начальник в праве отказать работнику. Но есть группа лиц, которым работодатель не может запретить брать отпуск без сохранения заработной платы, – подчеркивает адвокат Александр Босенко.
Все эти правила регулируются ст. 84 КЗоТ и ст. 25, 26 закона Про отпуск.
Кому положено
В обязательном порядке отпуск за свой счет дают:
- родителям двоих и более детей в возрасте до 15 лет, воспитывающим их без матери или отца;
- мужчине, жена которого находится в послеродовом отпуске;
- матери или другим лицам, ребенок которых нуждается в домашнем уходе. Продолжительность в каждом случае индивидуальна и определяется медицинским диагнозом;
- родителям детей в возрасте до 14 лет на время карантина в учебных заведениях;
- ветеранам войны и труда;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
- пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы;
- лицам с инвалидностью I, II и III групп;
- людям, вступающим в брак;
- работникам в случае смерти родных по крови или по браку. Не больше 7 календарных дней;
- сотрудникам для ухода за больными родственниками по крови. Не более 30 календарных дней;
- работникам для завершения санаторно-курортного лечения;
- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в ВУЗ;
- родителям, чьи несовершеннолетние дети поступают в учебные заведения в другом городе или стране.
Сколько дней
Неоплачиваемый отпуск по соглашению сторон не должен превышать 15 календарных дней.
Отпуск может достигать и 60 дней!
Во втором случае все зависит от категории лиц. Например, людям с особыми заслугами перед Родиной отпуск предоставляется на 21 день, а лицам с инвалидностью – на 60 дней.
При этом отпуск не может быть перенесен на следующий год, как в случае ежегодного обязательного отпуска.
Как оформить
Для получения отпуска за свой счет работник должен написать заявление и отдать его на рассмотрение руководителю. Там нужно указать дату начала отпуска, его продолжительность и причину.
– Достаточно напасать заявление на имя работодателя. Желательно прописать причину, можно указывать “по семейным обстоятельствам”. Этого будет достаточно. В случае предоставления отпуска по соглашению сторон нужно получить еще согласие от начальника, – говорит Александр Босенко.
Если руководитель дает добро – оформляется приказ. В нем указывается:
- ФИО работника;
- занимаемая им должность;
- период отпуска;
- причины необходимости предоставления отпуска.
Работник должен обязательно ознакомиться с приказом и поставить свою подпись.
Заявление на отпуск за свой счет.
Имеют ли право выгонять в отпуск?
Вас отправляют в отпуск за свой счет, мотивируя это временным приостановлением работ на предприятии? Знайте, это не законно!
Работодателю грозит штраф от 510 до 1 700 грн.
Согласно ст. 25, 26 ЗУ Об отпусках такой отдых может инициировать только работник. Работодатель, принудительно отправляя сотрудника в отпуск, нарушает законодательство о труде. А за это его могут привлечь к административной ответственности.
В то же время закон не предусматривает никаких ограничений, если в неоплачиваемый отпуск по своей инициативе уйдут все сотрудники предприятия.
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Плюсы и минусы
– Не могу сказать, что в отпуске за свой счет вообще есть какие-то преимущества, так как работник за период своего отсутствия не получает зарплату. В неоплачиваемый отдых идут только, если нет других вариантов отсутствовать. Это крайняя необходимость, – говорит специалист отдела кадров.
Еще один минус – невозможно перенести неиспользованный отпуск на следующий год.
Но одно можно сказать точно – такой отпуск имеет место быть, ведь в жизни бывают разные моменты, которые нужно решать здесь и сейчас. Неоплачиваемый отдых – это некая страховка сотрудника на случай “а вдруг…”, в конце концов не увольняться же.
Ангелина Малиновская