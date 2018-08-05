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Боевики применили крупный калибр. Погиб военный, ранены двое полицейских

Пророссийские боевики 33 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам, Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов погибли, один получил ранения.

Ранее боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив четырех украинских военнослужащих.

Фото: Facebook.

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