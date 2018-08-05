День Воздушных сил ВСУ: Порошенко и Гройсман поздравили военных летчиков

5 августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили военнослужащих с профессиональным праздником.

– Поздравляю с профессиональным праздником стражей небесных границ Украины. Желаю нашим военным чистого неба над головой. Пусть вас оберегают небесные Ангелы!, – написал Порошенко.

– С праздником смелых воинов, которые защищают украинское небо! – написал Гройсман.

Также военных летчиков поздравил министр обороны Степан Полторак.

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Он отметил, что украинские опытные пилоты и ветераны – “лучший пример для подражания молодым поколениям защитников украинского воздушного пространства”.

– Сегодня профессиональный праздник всех, кто соединил судьбу с воздушными Силами Вооруженных Сил Украины! Благодарен военнослужащим Воздушных сил за проявленные при выполнении боевых задач мужество и решительность, за те колоссальные нагрузки и риски, которые им приходилось и приходится выдерживать и преодолевать. Но никто, кроме вас, не способен выполнить эту важнейшую для безопасности государства миссию, – написал он.

К слову, День Воздушных сил ВСУ отмечается в соответствии с указом президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа.